London (SID) - Der Mega-Fight zwischen Box-Weltmeister Floyd Mayweather Jr. (36/USA) und dem philippinischen Superstar Manny Pacquiao (34) im Weltergewicht könnte bereits im kommenden Jahr Wirklichkeit werden. "Von unserer Seite lautet die Antwort: Ja. Es gibt Wege, diesen Kampf möglich zu machen", sagte Pacquiaos Promoter Bob Arum der englischen Zeitung The Telegraph am Freitag. Nun müssten sich beide Lager zusammensetzen, so Arum, und die Rahmenbedingungen besprechen.

Der Kampf der schillernden Box-Weltstars würde die größte Börse bedeuten, die je bei einem WM-Kampf ausgeschüttet wurde. Mit einem Jahreseinkommen von geschätzten 65 Millionen Euro hatte Mayweather im vergangenen Jahr die Spitze der weltweiten Sport-Topverdiener erobert, Pacquiao lag mit 52,0 Millionen auf Rang drei. Der in 45 Kämpfen noch unbesiegte Mayweather gilt als bester Pound-for-pound-Boxer der Welt.