Johannesburg (AFP) In Südafrika sind acht Bauarbeiter vom Blitz erschlagen worden. Sechs weitere Männer seien verletzt worden, als der Blitz am Donnerstagabend in ihr Zelt in Emalahleni nordöstlich von Johannesburg eingeschlagen sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Einige der Toten stammten den Angaben zufolge aus Mosambik und Lesotho. In der Regenzeit gibt es in Südafrika fast jeden Tag Gewitter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.