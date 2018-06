Washington (AFP) Die USA bestehen auf einer Unterzeichnung des geplanten Sicherheitsabkommens mit Afghanistan durch Kabul noch in diesem Jahr. Diese Zeitvorgabe sei "zwingend", sagte der Sprecher von Präsident Barack Obama, Jay Carney, am Freitag in Washington. Die Vereinigten Staaten könnten nicht warten, bis im kommenden Frühjahr ein Nachfolger des afghanischen Präsidenten Hamid Karsai gewählt sei.

