Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry reist erneut zu den Atomgesprächen mit dem Iran nach Genf. Kerry werde noch am Freitag abfliegen, sagte US-Außenamtssprecherin Jen Psaki in Washington. Der Außenminister habe sich nach Beratungen mit der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton entschieden, persönlich für die USA bei den sogenannten 5+1-Gesprächen zu verhandeln. Kerry wolle helfen, "die Meinungsverschiedenheiten zu verringern und einer Einigung näher zu kommen", ergänzte Psaki. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow wurde am Freitag in Genf erwartet.

