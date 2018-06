Washington (AFP) Passagiere von US-Fluggesellschaften sollen in absehbarer Zeit während des Fluges ihre Mobiltelefone benutzen können. Der Leiter der zuständigen US-Regulierungsbehörde FCC, Tom Wheeler, erklärte am Donnerstag, die Technik sei inzwischen so weit, dass Mobilfunk während des Fluges ohne Sicherheitsrisiko genutzt werden könne. "Es ist an der Zeit, unsere restriktiven und überholten Bestimmungen zu überarbeiten", hieß es in einer Mitteilung.

