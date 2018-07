Washington (AFP) Hollywoodstar Leonardo DiCaprio hat drei Millionen Dollar (2,2 Millionen Euro) für den Schutz von gefährdeten Tigern in Nepal gespendet. Für die Rettung der Raubkatzen "rennt uns die Zeit davon", teilte der US-Schauspieler am Donnerstag mit. Die Umweltschutzorganisation WWF soll das Geld in ein Schutzgebiet an der Grenze zu Indien investieren und dort vor allem gegen Wilderei vorgehen. DiCaprio erklärte, er wolle dabei helfen, das Ziel der nepalesischen Behörden zu erreichen, "die Anzahl dieser noblen Kreaturen in der Wildnis zu verdoppeln".

