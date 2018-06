Stavanger (SID) - Die deutschen Curler haben zum Auftakt der 39. Europameisterschaften im norwegischen Stavanger den ersten Schritt in Richtung Wiederaufstieg gemacht. Das Team des deutschen Meisters CC Hamburg um Skip John Jahr setzte sich in seinem ersten Spiel der unterklassigen B-Gruppe mit 11:2 gegen die Slowakei durch. Nach drei Punkten für das Hamburger Team im siebten End traten die deutlich unterlegenen Slowaken nicht mehr zum achten Abschnitt an. Am Samstag geht es um 14.30 Uhr mit der Partie gegen die Türkei weiter.

Bei den Männern nehmen 16 Teams an der B-EM teil. Die besten zwei Mannschaften der beiden Achtergruppen qualifizieren sich für die Aufstiegsspiele. Der B-Europameister besitzt zudem noch eine Chance auf ein Ticket für die Weltmeisterschaften 2014 in Peking.

Die kontinentalen Meisterschaften in Stavanger gelten als Härtetest für das olympische Qualifikationsturnier in Füssen (10. bis 15. Dezember). Das Frauen-Team um Skip Andrea Schöpp greift in der A-Gruppe am Samstag (14.30 Uhr) gegen Lettland ins Geschehen ein.