London (dpa) - Wissenschaftler haben in den USA einen bislang unbekannten riesigen Dinosaurier entdeckt. Der fleischfressende Gigant lebte vor fast 100 Millionen Jahren, wog mindestens vier Tonnen und war mehr als neun Meter lang.

Die Forscher fanden fossile Überreste des Dinosauriers mit dem Namen Siats meekerorum im Gebiet des heutigen US-Bundesstaats Utah, wie sie im britischen Online-Journal "Nature Communications" schreiben.

Das Tier stand an der Spitze der Nahrungskette. Erst nachdem Siats meekerorum und seine Verwandten aus der Gruppe der Carcharodontosaurier ausgestorben waren, übernahmen die Tyrannosaurier die Herrschaft, wie die Forscher vermuten.

Der Name Siats geht auf ein menschenfressendes Monster aus einer Sage des Ute-Volks zurück. Diese amerikanischen Ureinwohner lebten in etwa in dem Gebiet, in dem jetzt die Knochen gefunden wurden. Siats ist einer der drei größten Dinosaurier, die je in Nordamerika entdeckt wurden. Er gehört zu einer Untergruppe der Carcharodontosaurier, die bisher aus Nordamerika nicht bekannt war.

"Sie können sich nicht vorstellen, wie aufgeregt wir waren, als wie die Knochen dieses Giganten aus einem Abhang ragen sahen", sagte Lindsay Zanno von der North Carolina State University in Raleigh. Sie entdeckte die Überreste des Skeletts bereits im Jahr 2008 gemeinsam mit Peter Makovichy vom Field Museum of Natural History in Chicago.

Die Entdeckung des Giganten fülle eine etwa 30 Millionen Jahre dauernde Lücke in den fossilen Funden, schreiben die Forscher. Für diesen Zeitraum sei bisher unklar gewesen, wer die Rolle des Top-Räubers innehatte, der an der Spitze der Nahrungskette stand. Vor Siats waren das verwandte Carcharodontosaurier, später in der Oberkreide dann die Tyrannosaurier, wie die Forscher erläutern. Von diesen lebten etliche Arten zwar zeitgleich mit den Carcharodontosauriern, sie waren allerdings wesentlich kleiner.

"Der riesige Größenunterschied legt nahe, dass die Tyrannosaurier von den Carcharodontosauriern in Schach gehalten wurden und sich erst zu den enormen Top-Räubern entwickeln konnten, nachdem die Carcharodontosaurier verschwunden waren", sagte Mackovicky. Und erst dann sei auch Tyrannosaurus rex auf der Bildfläche aufgetaucht.

Siats lebte in einer fruchtbaren Landschaft, mit üppiger Vegetation und Gewässern, die von einer Vielzahl pflanzenfressender Dinosaurier, von Schildkröten, Krokodilen und riesigen Lungenfischen besiedelt war. Auch andere räuberische Dinosaurier lebten in dem Ökosystem, neben den kleineren Tyrannosauriern auch verschiedene Arten gefiederter Saurier, die noch nicht genau beschrieben sind.

"Bleiben Sie dran", sagte die Paläontologin Zanno. "Da, wo Siats herkam, gibt es noch eine Reihe weiterer cooler Viecher."