Nikosia (AFP) Die größte Privatuniversität Zyperns will die Anmeldegebühr ihrer Studenten künftig auch in der virtuellen Währung Bitcoin akzeptieren. Die Universität von Nikosia kündigte am Donnerstag zudem an, ab 2014 einen Master-Studiengang Elektronisches Geld anzubieten. Damit sollten die Grundlagen dieser Währung besser ergründet werden. "Die digitale Währung ist eine unvermeidbare technologische Entwicklung, die zu wichtigen Innovationen für den Online-Handel und die Finanzsysteme führen wird", erklärte der Finanzdirektor der Hochschule, Christos Vlachos.

