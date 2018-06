Redmond (dpa) - Microsoft hat von seiner neuen Spielekonsole Xbox One am ersten Tag mehr als eine Million Geräte verkauft. Bei den meisten Händlern sei die neue Xbox damit zunächst ausverkauft, teilte der Software-Riese mit.

Man wolle schnell für Nachschub sorgen. Microsoft hatte die Xbox am Freitag in 13 Ländern auf den Markt gebracht. Sony hatte eine Woche zuvor am ersten Verkaufstag nur in Nordamerika rund eine Million Geräte seiner neuen Playstation 4 verkauft.

Sie ist 100 Euro bzw. Dollar günstiger als die Xbox One und kommt in Europa kommenden Freitag in den Handel.

Microsoft-Mitteilung