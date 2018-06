Berlin (AFP) Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hält die Warnungen einiger Energiekonzerne vor großflächigen Stromausfällen in Deutschland für übertrieben. DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert schrieb in der Berliner "taz" vom Wochenende: "Eindeutig ist die Warnung vor permanenten Strom-Blackouts reine Panikmache." Stromkonzerne warnten seit Jahren davor. "Neu ist nur die Begründung, die Energiewende sei nun schuld", so Kemfert. Die Warnung sei aber unbegründet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.