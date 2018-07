Frankfurt/Main (Deutschland) (AFP) Die hessischen Grünen wollen Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufnehmen. Auf einem Parteirat gab es dafür 51 Ja-Stimmen und sechs Gegenstimmen, wie Parteichef Tarek Al-Wazir nach Abschluss der Sitzung am Samstag in Frankfurt am Main mitteilte. Sollten sich die beiden Parteien einigen, wäre dies das erste schwarz-grüne Bündnis in einem deutschen Flächenland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.