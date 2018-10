Calgary (SID) - Eishockey-Nationalspieler Marcel Goc hat den Florida Panther in der nordamerikanischen Profiliga NHL immerhin einen Punkt beschert. Der 30 Jahre alte Stürmer erzwang bei den Calgary Flames mit seinem Treffer zum 3:3 die Verlängerung, konnte die 3:4-Niederlage schließlich allerdings nicht verhindern. Mit 17 Zählern bleiben die Panther Vorletzter der Western Conference.

Superstar Sidney Crosby sicherte seinen Pittsburgh Penguins ebenfalls in der Verlängerung gegen die New York Islanders den Sieg. Mit seinem Schlenzer zum 4:3 hielt der Olympiasieger aus Kanada sein Team in Schlagdistanz zu den Boston Bruins, dem Spitzenreiter im Osten.