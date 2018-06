Augsburg (dpa) - Halil Altintop hat einen leidenschaftlich aufspielenden FC Augsburg gegen 1899 Hoffenheim zum Hinrunden-Rekord in der Fußball-Bundesliga geführt. Nach dem hochverdienten 2:0 (2:0) haben die bayerischen Schwaben nach dem 13. Spieltag bereits 16 Punkte auf dem Konto.

Damit haben die Augsburger schon jetzt mehr Punkte als in ihren ersten zwei Bundesliga-Spielzeiten zur Winterpause. Mit seinem ersten Doppelpack im FCA-Trikot war Altintop (17./23. Minute) der umjubelte Matchwinner vor 27 855 Zuschauern gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, deren Defensivschwächen wieder einmal eklatant waren.

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl bot in der Offensive erstmals den 19 Jahre jungen Arkadiusz Milik von Anfang an auf. Verdient hatte sich der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Angreifer dieses Vertrauen auch mit seinen insgesamt sechs Toren in den jüngsten zwei Partien für Polens U 21-Auswahl. Die Entscheidung erwies sich als richtig, denn Milik war bis zu seiner Auswechslung (76.) auch ohne eigenen Torerfolg mit seiner Schnelligkeit, Wendigkeit und Technik ein wertvoller Aktivposten in der Spitze.

Augsburg diktierte das Spiel mit Kampfkraft, Tempofußball und Zielstrebigkeit. Hinzu kam, dass die Gäste bei den Toren nachhalfen. Einen scharfen Flachschuss von Matthias Ostrzolek ließ Torwart Koen Casteels nach vorne abprallen - Altintop staubte dankbar ab. Vor dem 2:0 verlor Linksverteidiger Sejad Salihovic den Ball am eigenen Strafraum, nach einem Doppelpass zwischen Paul Verhaegh und Milik vollendete wieder Altintop den Spielzug in Mittelstürmerposition.

Die schwungvollen Augsburger hatten weitere Chancen durch Milik, der erst aus Abseitsposition traf (32.) und dann aus der Distanz knapp das Tor verfehlte (33.). Zudem verstolperte Tobias Werner eine Großchance (34.). Die starke Hoffenheimer Offensive (28 Treffer) kam nur ganz selten zum Zuge, die größte Chance hatte der agile Mittelstürmer Anthony Modeste, dessen Schuss FCA-Verteidiger Ragnar Klavan jedoch mit letztem Einsatz von der Linie kratzen konnte (35.).

Das erwartete Hoffenheimer Aufbäumen blieb auch nach der Pause aus, das von Marvin Hitz gehütete FCA-Tor geriet niemals in Gefahr. Vielmehr setzten die Augsburger mit ihrem wuchtigen Anrennen weiter die Akzente. Es fehlte jedoch die letzte Zuspitzung im Strafraum und damit das beruhigende dritte Tor. Helle Aufregung herrschte auf der Augsburger Bank, als Ostrzolek im Strafraum zu Fall kam, aber Schiedsrichter Florian Meyer nicht auf Elfmeter entschied (72.).