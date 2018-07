Köln (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Köln hat durch die zweite Saisonniederlage in Folge erstmals seit sieben Wochen die Tabellenführung verloren. Zwei Wochen nach dem 0:1 in Bochum unterlag die Mannschaft von Trainer Peter Stöger am 15. Spieltag mit 0:1 (0:0) gegen den FC Ingolstadt und musste mit 27 Punkten die Spitzenposition an den 1. FC Kaiserslautern (28) abgeben. Der drittplatzierte Verfolger SpVgg Greuter Fürth (26) hat im Topspiel am Montag bei 1860 München die Chance, ebenfalls vorbeizuziehen.

Der frühere Kölner Moritz Hartmann (48.) war für die Gäste erfolgreich. Ingolstadt ist nun seit vier Spielen ungeschlagen und verließ vorerst die Abstiegsplätze.

Vor 47.000 Zuschauern im Kölner WM-Stadion übernahm der FC schnell die Spielkontrolle, spielte aber einige vielversprechende Angriffe nicht konsequent zuende. So tauchten in kurzer Folge Yannick Gerhardt (6.) und Miso Brecko (7./10.) gefährlich im gegnerischen Strafraum auf. Auf der anderen Seite gab einzig der starke Caiuby (17.) einen ersten Warnschuss auf Timo Horns Tor ab. Bis zur Pause kamen beide Teams dann aber kaum noch gefährlich vor das gegnerische Tor.

Das änderte sich jedoch nach Wiederbeginn. Nach einem sehenswerten Angriff der Gäste konnte Horn zunächst gegen Christian Eigler klären, Hartmann traf anschließend jedoch von der Strafraumgrenze ins Netz. Ingolstadt trat in der Folge deutlich selbstsicherer auf, Köln vergab die wenigen guten Ausgleichschancen durch Dominic Maroh (56.) und den eingewechselten Patrick Helmes (65.). Der Ex-Nationalspieler traf in der 85. Minute zudem mit einem Kopfball aus kürzester Distanz nur die Querlatte des verwaisten Gäste-Tores.

Beste Kölner waren Matthias Lehmann und Brecko, aufseiten des FCI überzeugten Caiuby und Roger.