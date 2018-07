London (SID) - Das englische Tabellenschlusslicht Crystal Palace hat Tony Pulis als neuen Teammanager verpflichtet. Das gab das Premier-League-Team aus Südlondon am Samstag bekannt. Der 55 Jahre alte Waliser unterschrieb einen Vertrag bis 30. April 2016. "Tony Pulis wird das Team nach der Partie am Samstag gegen Hull City übernehmen, bei der noch Interimsmanager Keith Millen auf der Bank sitzt", schrieb der Klub auf seiner Internetseite. Pulis, der Stoke City 2008 in die englische Fußball-Eliteliga geführt hatte, ersetzt Ian Holloway, der am 23. Oktober entlassen worden war.