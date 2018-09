Liverpool (SID) - Der FC Arsenal hat eine Schwäche seines Verfolgers FC Liverpool gnadenlos ausgenutzt und thront einsam an der Spitze der englischen Premier League. Die Gunners mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Mesut Özil und Per Mertesacker in der Startelf bezwangen den Tabellendritten FC Southampton im Spitzenspiel des 12. Spieltags mit 2:0 (1:0). Olivier Giroud bescherte Arsenal mit seinen Treffern (22./86., Foulelfmeter) einen Vier-Punkte-Vorsprung auf Liverpool - denn der ehemalige Rekordmeister kam in einem turbulenten 221. Merseyside-Derby beim FC Everton nicht über ein 3:3 (2:1) hinaus. Punktgleich auf dem dritten Platz liegt Arsenals Stadtrivale FC Chelsea nach einem 3:0 (2:0) bei West Ham United.

Jungstar Serge Gnabry saß bei den Gunners diesmal auf der Bank, Mertesacker stand in der Innenverteidigung - und Özil zog die Fäden im Offensivspiel gegen die beste Abwehr der Liga recht unauffällig. Beim 1:0 half Southamptons Torwart Artur Boruc, der ähnlich wie Schalkes Timo Hildebrand im Champions-League-Spiel beim FC Chelsea den Ball am Fuß nicht los wurde. Giroud spitzelte ihn weg - und schob ganz locker ein. Vor dem 2:0 wurde Mertesacker bei einem Eckball gefoult. Das Spiel hatte wegen Problemen bei der Piccadilly Line der Londoner U-Bahn mit 15-minütiger Verspätung begonnen.

Wild ging es in Liverpool zu. Die Reds führten mit 1:0 und 2:1, lagen schließlich sogar 2:3 zurück und retteten am Ende mit Glück ein Unentschieden. Romelu Lukaku schien zum Helden von Evertons Toffees zu werden. Der belgische Nationalstürmer, bei Chelsea von Star-Trainer José Mourinho ausgemustert und ausgeliehen, drehte das Spiel im ausverkauften Goodison Park mit Treffern in der 72. und 83. Minute. Der Weg zum 67. Sieg im Stadtderby schien damit frei, doch Daniel Sturridge (89.) schlug für Liverpool noch einmal zurück.

Philippe Coutinho (5.) und Uruguays Nationalstürmer Luis Suarez (19.) mit einem genialen Freistoßtor hatten die Gäste jeweils in Führung gebracht. Kevin Mirallas (8.) traf für die Toffees zum 1:1, später hätte er nach einem brutalen Tritt gegen Suarez' Knie des Feldes verwiesen werden müssen (34.).

Der FC Chelsea gab sich im Gastspiel bei West Ham United keine Blöße. Klub-Ikone Frank Lampard brachte den Champions-League-Gruppengegner von Schalke 04 per Elfmeter in Führung und sorgte für den Endstand (21./82.), zudem traf Oscar (34.). Der Brasilianer wurde in der 83. Minute ausgewechselt und vom deutschen Nationalspieler André Schürrle ersetzt.

Robert Huth, in der 77. Minute ausgewechselt, feierte mit Stoke City einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf, ein 2:0 (1:0) gegen das neue Schlusslicht FC Sunderland. Aufsteiger Crystal Palace, der die Verpflichtung des Teammanagers Tony Pulis bekannt gab, gewann unter Interimstrainer Keith Millen 1:0 (0:0) bei Hull City. Sascha Riether war beim 1:2 (0:0) seines FC Fulham gegen Swansea City noch gesperrt, bei Swansea saß Torhüter Gerhard Tremmel erneut auf der Bank.