Moskau (SID) - Die Olympische Fackel ist abgetaucht: Auf dem Weg zu den Winterspielen 2014 in Sotschi hat das Feuer einen Tauchgang im Baikalsee überstanden - dank einer speziellen wasserfesten Fackel. Im tiefsten Süßwassersee der Welt in Sibirien absolvierten 76 Tage vor der Entzündung bei der Eröffnungsfeier drei Taucher in 13 Metern Tiefe eine Unterwasser-Übergabe.

Der Fackellauf nach Sotschi, der zuvor bereits unter anderem bei einen Weltraum-Spaziergang im All und am Nordpol Station gemacht hatte, war am 7. Oktober gestartet und ist mit 65.000 Kilometern der längste in der Geschichte der Olympischen Winterspiele. Nächstes spektakuläres Etappenziel ist der Gipfel des Elbrus, mit 5642 Metern der höchste Berg des Kaukasus.