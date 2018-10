Lübeck (dpa) - Mit einem kleinen Festakt hat Schleswig-Holsteins SPD in Lübeck an den früheren Bundeskanzler und SPD-Ehrenvorsitzenden Willy Brandt erinnert. Neben dem Landesvorsitzenden Ralf Stegner tauschten in der St. Petri-Kirche auch Schleswig-Holsteins früherer Ministerpräsident Björn Engholm und Brandts langjähriger Weggefährte Egon Bahr ihre zum Teil sehr persönlichen Erinnerungen aus. Der frühere norwegische Ministerpräsident Thorvald Stoltenberg hatte seine ursprünglich geplante Teilnahme wegen Krankheit abgesagt.

