Berlin (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer hat radikale Abstriche an den Vorlagen der Koalitionsarbeitsgruppen von Union und SPD angekündigt. In den Schlussgesprächen sei ein "Streichkonzert" zu erwarten, sagte er der ARD-Sondersendung "Bericht vom Parteitag der CSU". Die große Koalition werde nur einen finanziellen Spielraum von etwa 15 Milliarden Euro haben, un den "erst in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode". In den Jahren 2014 und 2015 schaue es wesentlich düsterer aus. Die Finanzreserven seien zu klein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.