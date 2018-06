Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Koalitionsangebot der hessischen CDU sind am Samstag die Landes-Grünen zu einem kleinen Parteitag in Frankfurt/Main zusammengekommen.

Die Delegierten wollen entscheiden, ob sie das Angebot annehmen und erstmals in der Geschichte ihres Landesverbands mit der CDU in Koalitionsgespräche eintreten. Der Grünen-Landesvorsitzende Tarek Al-Wazir sagte am Rande der Sitzung, er rechne mit einer intensiven Diskussion. Im Anschluss will er die Entscheidung seiner Partei bekanntgeben.