Los Angeles (AFP) Die Polizei in den USA hat den Sohn eines der berüchtigsten Drogenbosse Mexikos festgenommen. Serafin Zambada-Ortiz, dessen Vater zu den Anführern des Sinaloa-Drogenkartells gehört, sei am Mittwoch am Grenzübergang Nogales im US-Bundesstaat Arizona festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft von Südkalifornien am Freitag mit. Der 23-Jährige hatte demnach versucht, zu Fuß in die USA zu gelangen. Zambada-Ortiz war im September wegen des mutmaßlichen Schmuggels von Drogen in die USA angeklagt worden. Er ist der Sohn von Ismael Zambada-Garcia, einem der Sinaloa-Bosse.

