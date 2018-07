Kabul (AFP) Die afghanische Stammesversammlung Loja Dschirga hat einem umstrittenen Sicherheitsabkommen mit den USA zugestimmt. Die Delegierten forderten die Regierung am Sonntag zudem dazu auf, das Abkommen, das den Status der US-Truppen nach dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes Ende 2014 regeln soll, so schnell wie möglich zu unterzeichnen. Das Abkommen muss nun noch die Zustimmung des Parlaments finden und von Präsident Hamid Karsai in Kraft gesetzt werden.

