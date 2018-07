New York (SID) - Dirk Nowitzkis früherer Teamkollege Jason Kidd kommt mit seinen Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einfach nicht in die Gänge. Beim 97:109 gegen die Detroit Pistons kassierte das Team um die beiden All-Stars Paul Pierce und Kevin Garnett bereits die zehnte Saisonniederlage im 13. Spiel. Für Kidd sind die Nets die erste Station als Trainer.

Im Barclays Center musste Brooklyn ohne die verletzten Deron Williams, Brook Lopez (beide Knöchelbeschwerden) und Andrej Kirilenko (Rückenbeschwerden) auskommen. Topscorer aufseiten der Gastgeber war Joe Johnson mit 34 Zählern, für Detroit erzielte Rodney Stuckey (27) die meisten Punkte. Noch in der vergangenen Saison hatte Brooklyn alle vier Vergleiche mit den Pistons für sich entscheiden können.