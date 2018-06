Chicago (SID) - Herber Rückschlag für Derrick Rose und die Chicago Bulls: Der Basketball-Superstar hat sich einen Meniskusriss im rechten Knie zugezogen und wird nach einer erforderlichen Operation auf unbestimmte Zeit ausfallen. Das gab der sechsmalige NBA-Champion nach Untersuchungen am Samstag (Ortszeit) bekannt. Die Verletzung hatte der dreimalige All-Star am Freitag in der 95:98-Niederlage bei den Portland Trail Blazers erlitten.

Die Diagnose ist ein bitterer Rückschlag für Rose, der bereits die vergangene Saison nach einem Kreuzbandriss im linken Knie verpasst hatte. In seinen bislang zehn Saisoneinsätzen kam der 25-Jährige im Schnitt auf 15,9 Punkte und 4,3 Assists, traf aber nur 35,4 Prozent seiner Würfe aus dem Feld. Mit sechs Siegen aus elf Spielen liegen die Bulls im Osten auf Rang fünf.