Denver (SID) - Auch ein starker Dirk Nowitzki hat das Ende der Siegesserie der Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nicht verhindert. Nach zuvor vier Siegen in Serie verlor das Team um den deutschen Superstar die spannende Partie bei den Denver Nuggets 100:102.

Dabei verpasste Nowitzki, der insgesamt 27 Punkte erzielte, wenige Sekunden vor dem Ende mit einem Fehlwurf die Möglichkeit, sein Team in die Verlängerung zu retten. "Ich habe die letzten zwei oder drei Versuche nicht getroffen, am Ende muss ich einfach besser werfen", sagte Nowitzki den Dallas Morning News. In der Nacht zu Samstag hatten die Mavericks noch 103:93 gegen die Utah Jazz gewonnen, der deutsche Superstar kam auf 18 Punkte.

Dallas, das mit neun Siegen und fünf Niederlagen in der Western Conference auf Platz fünf liegt, hat aber bereits am Montag im heimischen American Airlines Center die Gelegenheit zur Revanche gegen Denver. Neben "Dirkules" überzeugte im Dallas-Trikot Monta Ellis mit 25 Zählern, bei den Nuggets kam Ty Lawson als Topscorer auf 20 Punkte.

Nowitzki kündigte unterdessen an, noch ein "paar Jährchen" spielen zu wollen. "Ich denke, dass wir hier noch einmal um zwei oder drei Jahre verlängern. Und dann wird es dem Ende zugehen, dann bin ich 38 oder 39 Jahre alt, dann werde ich langsam abdanken", sagte der 35-Jährige der FAZ. Die Olympischen Spiele 2016 in Rio seien dabei ein Fernziel: "Wenn ich dann körperlich noch gut drauf bin, wenn es wirklich etwas bringt, dass ich da mitspiele, dann kann man sich noch mal unterhalten."

Einen herben Rückschlag mussten in der NBA dagegen die Chicago Bulls hinnehmen. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass Superstar Derrick Rose sich am Freitag bei der 95:98-Niederlage bei den Portland Trail Blazers einen Meniskusriss im rechten Knie zugezogen hat. Wie lange der 25-Jährige nach der notwendigen Operation erneut ausfallen wird, ist noch offen. Der dreimalige All-Star hatte bereits die vergangene Saison wegen eines Kreuzbandrisses im linken Knie verpasst, den er sich in den Play-offs 2012 zugezogen hatte.

Ohne den nicht eingesetzten Rookie Dennis Schröder kassierten die Atlanta Hawks gegen die Boston Celtics derweil eine 87:94-Niederlage. Ihren Siegeszug setzten die beiden Top-Teams aus Indiana und San Antonio fort. Die Pacers gewannen 106:98 gegen die Philadelphia 76ers, die Spurs setzten sich gegen die Cleveland Cavaliers 126:96 durch. Beide Klubs feierten damit als Spitzenreiter der Conferences den jeweils zwölften Erfolg im 13. Spiel.