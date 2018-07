Genf (AFP) Bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm ist am Sonntag eine Einigung erzielt worden. Die fünf UN-Vetomächte und Deutschland hätten sich bei den Gesprächen in Genf mit dem Iran geeinigt, erklärte ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton in der Nacht über den Kurznachrichtendienst Twitter. Details gab er nicht bekannt. Auch der iranische Außenminister Dschawad Sarif verkündete über Twitter den Durchbruch. "Wir haben eine Einigung erzielt", teilte er mit.

