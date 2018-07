Genf (AFP) Bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm ist am Sonntag eine Einigung erzielt worden. Die fünf UN-Vetomächte und Deutschland hätten sich mit dem Iran geeinigt, teilte ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton in der Nacht in Genf mit. Details gab er nicht bekannt.

