Berlin (AFP) Die deutschen Geheimdienstchefs fordern mehr Mittel für die technische Ausstattung ihrer Nachrichtendienste. "Sicherheit und Schutz vor Spionage gibt es nicht zum Nulltarif", sagte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen der "Welt am Sonntag". Die Entwicklung in der Telekommunikation sei so rasant, "dass wir oft nur schwer mithalten können".

