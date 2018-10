Hamburg (AFP) Die CDU will laut "Spiegel" mit dem früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister als deutschem Spitzenkandidaten in die Europawahl ziehen. Darauf hätten sich führende CDU-Politiker verständigt, wie das Hamburger Nachrichtenmagazin in seiner neuen Ausgabe berichtet. Die Frage der Spitzenkandidatur ist in der CDU komplizierter als in anderen Parteien, da CDU und CSU bei der Europawahl nicht mit einer deutschlandweiten Liste, sondern mit Landeslisten antreten.

