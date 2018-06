Berlin (AFP) Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) will den Frauenanteil in der Bundeswehr erhöhen. "Wir haben das ambitionierte Ziel, den Anteil auf rund 15 Prozent zu steigern", sagte der Minister der "Welt am Sonntag". Derzeit liege Deutschland mit einem Frauenanteil in den Streitkräften von rund neun Prozent international im Mittelfeld. Bei der anvisierten Steigerung müsste die Bundeswehr die Zahl der beschäftigen Frauen von derzeit rund 18.000 auf knapp 28.000 erhöhen.

