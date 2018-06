Paris (AFP) Nach ihrem Ausflug in den Präsidentenpalast ist die ehemalige First Lady Frankreichs als Sängerin auf die Bühne zurückgekehrt. Mit einem Konzert in Paris meldete sich Carla Bruni am Samstagabend bei ihren Fans zurück, doch ein prominenter Gast stahl ihr zeitweilig die Show: Brunis Ehemann, Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, saß im Publikum und wurde von Anhängern mit stürmischem Beifall und "Nicolas, Nicolas"-Rufen begrüßt. Die Fans drängelten sich, um ein Foto des ehemaligen Staatschefs zu machen.

