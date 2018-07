Wien (SID) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss im WM-Qualifikationsspiel am Mittwoch (15.00 Uhr/ZDF) in Kroatien auf Mittelfeldspielerin Linda Bresonik verzichten. Die 29-Jährige von Paris St. Germain zog sich beim Aufwärmen am Samstag vor dem 6:0-Erfolg gegen die Slowakei eine Zerrung in der rechten Wade zu und tritt daher am Montag die Heimreise aus dem Teamquartier in Wien an.

Die 84-malige Nationalspielerin war ursprünglich für die am Sprunggelenk verletzte Lena Goeßling (VfL Wolfsburg) nachnominiert worden. Bundestrainerin Silvia Neid verzichtet vor dem letzten Spiel des erfolgreichen EM-Jahres auf eine weitere Nachnominierung.