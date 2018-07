München (dpa) - Der FC St. Pauli bleibt den Spitzenteams der 2. Fußball-Bundesliga auf den Fersen. Die Hamburger gewannen beim VfR Aalen mit 1:0. Als Tabellenvierter hat St. Pauli nur drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Kaiserslautern. Im Tabellenkeller landete Erzgebirge Aue durch das 3:0 über Fortuna Düsseldorf einen wichtigen Erfolg und zog an den Rheinländern vorbei. Mit einem 3:0 gegen Dresden festigte Karlsruhe seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Morgen kann Greuther Fürth mit einem Sieg bei 1860 München noch an Kaiserslautern vorbeiziehen und die Spitze erobern.

