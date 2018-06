Solingen (SID) - Handball-Bundesligist Bergischer HC hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Alexander Oelze um zwei Jahre bis Juni 2016 verlängert. Das teilte der Verein am Sonntag mit. "Meine Vorstellungen decken sich vollständig mit der Philosophie des Klubs, den BHC in der stärksten Liga der Welt zu verankern und zu etablieren", sagte der Spielmacher.