Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat das Abkommen über das iranische Atomprogramm als "wichtigen Schritt in die richtige Richtung" gewertet. Das erzielte Übergangsabkommen sei eine "Etappe hin zu einem Stopp des militärischen iranischen Atomprogramms", hieß es in einer Erklärung, die der Elysée-Palast in Paris am Sonntag veröffentlichte. Darin äußerte Hollande auch die Hoffnung auf eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Frankreich und dem Iran.

