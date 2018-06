Teheran (AFP) Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat die in Genf erzielte Vereinbarung über das Atomprogramm seines Landes begrüßt. Das Abkommen eröffne "neue Horizonte", teilte Ruhani über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Das konstruktive Engagement (in Verbindung mit) unermüdlichen Bemühungender Verhandlungsteams eröffnen neue Horizonte", erklärte Ruhani nach der Bekanntgabe eines Durchbruchs bei den Atomgesprächen in Genf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.