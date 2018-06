Kabul (dpa) - Die Große Ratsversammlung in Afghanistan hat dem Sicherheitsabkommen mit den USA im Grundsatz zugestimmt. Präsident Hamid Karsai werde aufgefordert, das Abkommen wie von Washington gefordert noch vor Jahresende zu unterzeichnen, hieß es in Kabul. Die Delegierten der Loja Dschirga machten damit prinzipiell den Weg frei für den geplanten weiteren internationalen Militäreinsatz ab 2015 in Afghanistan. Das Wort der Stammesältesten, Geistlichen und anderen Würdenträger ist nicht bindend, hat aber großes Gewicht.

