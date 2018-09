Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat die in Genf erzielte Übergangsvereinbarung über Irans Atomprogramm begrüßt. Obama sprach von einem "ersten wichtigen Schritt" hin zu einer umfassenden Dauerlösung. Schon jetzt sei viel erreicht worden, sagte Obama. Zum ersten Mal in fast einem Jahrzehnt werde das iranische Nuklearprogramm eingefroren und in Schlüsselteilen sogar zurückgefahren. Im Gegenzug gebe es für den Iran "mäßige" Erleichterungen bei den Sanktionen, sagte Obama.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.