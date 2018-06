London (dpa) - Im Fall von moderner Sklaverei in London war laut der Zeitung "The Observer" das örtliche Sozialamt über Probleme in dem Haushalt informiert. Die Behörden konnten demnach aber nicht eingreifen, weil die Opfer das ablehnten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Quellen aus den Behörden. Laut Zeugen soll es zu "Gewaltexplosionen" gekommen sein. Auch über einen früheren Fluchtversuch wurde berichtet. Ein Ehepaar im Alter von 67 Jahren soll drei Frauen mehr als 30 Jahre lang als Sklavinnen gehalten haben.

