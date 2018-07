São Paulo (dpa) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat beim Saisonfinale in Brasilien seinen 13. Sieg in diesem Jahr gefeiert. Damit stellte der Red-Bull-Pilot aus Heppenheim den Rekord von Michael Schumacher aus der Saison 2004 ein. Seinen vierten WM-Titel hatte sich Vettel schon vor einem Monat gesichert. Zweiter in São Paulo wurde Vettels Teamkollege Mark Webber, für den es sein letztes Formel-1-Rennen vor seinem Wechsel ins Sportwagenprogramm von Porsche war. Dritter wurde Ferrari-Pilot Fernando Alonso aus Spanien.

