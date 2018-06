Los Angeles (dpa) - Sängerin Miley Cyrus ist an ihrem 21. Geburtstag bestohlen worden.

Diebe seien am Samstag (Ortszeit) in das Haus des Popstars in Los Angeles eingebrochen, berichtete die "Us Weekly" unter Berufung auf die Polizei. Cyrus sei zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen. Was genau die Einbrecher mitnahmen, war zunächst unklar.

Cyrus, die am Samstag 21 Jahre alt und damit in den USA volljährig wurde, war in jüngster Zeit vor allem mit Skandalen in die Schlagzeilen geraten. Mehrfach war die frühere Disney-Schauspielerin fast nackt und lasziv tanzend aufgetreten und hatte damit Proteste von Jugendschützern ausgelöst.