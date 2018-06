Köln (SID) - Zum Abschluss des 13. Spieltags der Fußball-Bundesliga tritt Hannover 96 zum Nord-Duell beim Hamburger SV an. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss ans obere Tabellendrittel herstellen. Danach empfängt Werder Bremen den FSV Mainz 05. Mainz will den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen, Werder die klare Auswärtsniederlage gegen Schalke vergessen machen. Anstoß ist um 15.30 Uhr bzw. 17.30 Uhr.

Der alte und neue Weltmeister Sebastian Vettel geht von der Pole Position in das letzte Rennen des Jahres in Sao Paulo. Der Heppenheimer setzte sich im Qualifying zum Großen Preis von Brasilien, der um 17.00 Uhr gestartet wird, vor Mercedes-Pilot Nico Rosberg und Ferrari-Star Fernando Alonso durch. Für Vettel war es auf dem Weg zum neunten Sieg in Serie die 9. Pole der Saison und die 45. seiner Karriere.

Handball-Deutschland schaut in den Hohen Norden: Der Tabellenzweite SG Flensburg-Handewitt empfängt den Erzrivalen und Spitzenreiter THW Kiel zum 76. Nordderby. Double-Gewinner Kiel will nach zwei Siegen in der Champions League gegen Dunkerque in der Liga die Tabellenführung behaupten, Flensburg hat nach zuletzt vier Bundesligasiegen in Folge viel Rückenwind. Anwurf ist um 15.00 Uhr.

Angeführt von Doppel-Olympiasiegerin Andrea Henkel startet die Mixedstaffel im schwedischen Östersund in den Biathlon-Weltcup. Zusammen mit Franziska Hildebrand, dem ehemaligen Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer und Florian Graf bildet die 35 Jahre alte Henkel das Quartett des Deutschen Skiverbandes und kämpft in der Provinz Jämtland um die ersten Weltcup-Punkte. Start ist um 15.30 Uhr.