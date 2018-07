Houston (SID) - Die Houston Texans haben ihre schwarze Serie in der US-Football-Profiliga NFL fortgesetzt. Gegen die Jacksonville Jaguars, bislang die schlechteste Mannschaft der Liga, kassierte Houston mit einem 6:13 die neunte Pleite in Folge und stellte damit einen Team-Negativrekord auf. Houston hat nun ebenso wie Jacksonville zwei Siege und neun Niederlagen auf dem Konto. Titelverteidiger Baltimore Ravens hingegen sicherte sich mit einem 19:3-Heimsieg gegen die New York Jets den fünften Sieg im elften Spiel und hat die Play-offs noch im Visier.