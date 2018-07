New York (AFP) Die geplante Friedenskonferenz für Syrien wird Diplomaten zufolge voraussichtlich erst im Januar stattfinden. Den Termin werde UN-Generalsekretär Ban Ki Moon kurz nach einem am Montag geplanten Treffen des Syrien-Sondergesandten Lakhdar Brahimi mit Vertretern der USA und Russlands bekannt geben, teilten Diplomaten am UN-Sitz in New York am Sonntag mit. Die Friedenskonferenz zur Beendigung des Bürgerkriegs ist bereits mehrfach wegen Streitigkeiten über die Teilnehmer verschoben worden.

