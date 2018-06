Caracas (AFP) In Venezuela haben am Samstag tausende Menschen gegen die neuen Sondervollmachten von Präsident Nicolas Maduro protestiert. Bei der größten Demonstration des Landes im Zentrum der Hauptstadt Caracas forderte Oppositionsführer Henrique Capriles den Staatschef auf, die Maßnahmen rückgängig zu machen. Die Opposition wirft der Regierung vor, sie wolle ihre Kritiker mit Hilfe der Sondervollmachten vor den am 8. Dezember anstehenden Kommunalwahlen mundtot machen. Die Regierung will damit nach eigenen Angaben gegen Korruption und Inflation ankämpfen.

