Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière will den Frauenanteil in der Bundeswehr von derzeit neun auf 15 Prozent steigern. Frauen würden der Bundeswehr in jeder Weise guttun, sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". In absoluten Zahlen würde das dem Bericht zufolge bedeuten, dass die Zahl der Frauen von rund 18 000 auf knapp 28 000 steigen müsste. Ein zentraler Punkt dafür, die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver zu machen, sei die Vereinbarkeit von Dienst und Familie, erklärte de Maizière.

