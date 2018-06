Klingenthal (SID) - Skispringer Richard Freitag hofft weiter auf eine Rückkehr in den Weltcup noch vor der Vierschanzentournee. "Ich werde versuchen, ein oder zwei Springen vorher einzusteigen", sagte der 22-Jährige am Rande des ersten Weltcup-Wochenendes in Klingenthal. Der Sachse muss seit Anfang Oktober wegen einer Ermüdungsfraktur des vierten Mittelfußknochens pausieren und will es "noch ein oder zwei Wochen ruhiger angehen lassen."

Den Heilungsverlauf bezeichnete Freitag als gut. "Wir hoffen, dass das so weitergeht. Wir geben dem Fuß noch ein bisschen Zeit." Der Zeitpunkt des ersten Trainings auf einer Schanze hänge zudem vom Schneefall ab. "Hier in Klingenthal wäre das zwar möglich, aber zum Einstieg nach der langen Pause ist eine kleinere Schanze besser", so Freitag.

Über seine Auszeit ausgerechnet beim Heim-Weltcup ärgerte sich der Lokalmatador: "Am Samstag habe ich gemerkt, dass es schon schön gewesen wäre dabei zu sein. Es darf jetzt langsam losgehen."