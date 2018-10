Stavanger (SID) - Das deutsche Frauen-Team hat bei der Curling-EM im norwegischen Stavanger die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Das Team um Skip Andrea Schöpp unterlag Dänemark in der A-Gruppe 5:9. Zum Auftakt am Samstag hatte sich die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) bereits Lettland im Extra-End mit 5:6 geschlagen geben müssen. Am Sonntagnachmittag stand gegen Mitfavorit Schottland (16.00 Uhr) das dritte Gruppenspiel auf dem Programm.

Bei den Männern stehen die Zeichen derweil auf Wiederaufstieg. Das Team des deutschen Meisters CC Hamburg um Skip John Jahr gewann in der B-Gruppe gegen Spanien mit 10:2 und feierte nach dem 7:2 gegen die Türkei und dem 11:2 gegen die Slowakei den dritten Sieg. Am Montag (8.00 Uhr) trifft die Auswahl von Bundestrainer Martin Beiser auf Italien.

Die besten zwei Mannschaften der beiden Achtergruppen qualifizieren sich für die Aufstiegsspiele. Der B-Europameister besitzt zudem noch eine Chance auf ein Ticket für die Weltmeisterschaften 2014 in Peking. Die kontinentalen Meisterschaften in Stavanger gelten als Härtetest für das olympische Qualifikationsturnier in Füssen (10. bis 15. Dezember).