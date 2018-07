Köln (SID) - Deutschlands Basketballer dürfen sich weiter Hoffnung auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2014 in Spanien machen. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Montag mitteilte, entschied der Weltverband FIBA im argentinischen Buenos Aires, dass alle 15 Bewerber im Rennen um eine Wildcard bleiben. Ursprünglich hatte das Central Board des Verbands eine Vorauswahl der Anwärter treffen wollen.

"Ich bin froh, dass wir weiterhin im Rennen um eine der vier Wildcards sind, hatte aber auch nichts anderes erwartet. Es bleibt schwierig, eine Wildcard zu bekommen, denn alle 'Schwergewichte' sind weiterhin im Rennen", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss auf der Verbandshomepage.

Neben Deutschland bewerben sich auch Russland, Griechenland, Italien, die Türkei, China, Bosnien und Herzegowina, Kanada, Finnland, Israel, Nigeria, Polen, Brasilien, Katar und Venezuela. Eine Entscheidung fällt beim nächsten Treffen der FIBA am 1. und 2. Februar 2014 in Barcelona.